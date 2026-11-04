Assassinat du professeur Dominique Bernard: l'assaillant renvoyé aux assises, non-lieu pour son frère et son cousin

Photo du professeur de français, Dominique Bernard, accrochée à Arras en France, le 19 octobre 2023 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Trois juges d'instruction ont ordonné mercredi le renvoi devant la cour d'assises spéciale de l'assassin présumé du professeur de français Dominique Bernard, son ancien élève Mohammed Mogouchkov, trois ans après cette attaque jihadiste à Arras (Pas-de-Calais) qui avait aussi fait trois blessés, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Sollicité, le parquet national antiterroriste (Pnat) a confirmé à l'AFP la teneur de l'ordonnance de mise en accusation, dont le non-lieu prononcé pour le jeune frère de l'assaillant et son cousin, qui étaient également poursuivis. Le ministère public a indiqué faire appel.

Le 13 octobre 2023, Mohammed Mogouchkov, fiché pour radicalisation islamiste et armé de couteaux, avait attaqué son ancien professeur, âgé de 57 ans, à la sortie de la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras.

En dix minutes, ce Russe originaire d'Ingouchie, dans sa vingtaine à l'époque, avait fait un mort et trois blessés. Dans une vidéo d'allégeance publiée avant l'attaque, il avait revendiqué son geste au nom du groupe jihadiste État islamique.

Aux yeux des juges, l'attentat résulte "d'un dessein préalable", fruit "d'une minutieuse préparation", notamment "par des repérages des lieux et l'achat de couteaux", d'après l'ordonnance dont l'AFP a eu connaissance.

Dans son choix des cibles, jusqu'aux modalités de l'attentat, l'assaillant a voulu "manifester sa haine du mode de vie occidental en général et de l'école en particulier", estiment les magistrats.

Les juges relèvent plusieurs éléments de ses interrogatoires, dans lesquels Mohammed Mogouchkov a affirmé avoir ciblé un enseignant pour atteindre "la démocratie", "dans la continuité d'actes terroristes précédemment commis en France".

L'attentat d'Arras a profondément bouleversé l'opinion publique, trois ans après l'attaque jihadiste ayant coûté la vie au professeur d'histoire Samuel Paty, dans les Yvelines, le 16 octobre 2020.

Contacté, l'avocat de la veuve de Dominique Bernard, Richard Malka, n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade.

Dans un entretien accordé en juin à l'AFP, il avait prédit que le procès de Mohammed Mogouchkov serait "extrêmement important" pour l'appréhension du jihadisme, car l'assaillant a livré, tout au long des investigations, une autoréflexion sur son "chemin de fanatisation".