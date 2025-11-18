Accord franco-ukrainien d'armement : Moscou accuse la France d'"alimenter la guerre" en vendant des Rafale à l'Ukraine

Selon Emmanuel Macron, l'accord de vente des Rafale vise à "régénérer l'armée ukrainienne dans l'avenir", afin qu'elle soit "en capacité de dissuader toute nouvelle incursion" une fois la paix signée.

Dmitri Peskov à Pékin, en Chine, le 2 septembre 2025. ( POOL / MAXIM SHEMETOV )

La France "alimente" la guerre en Ukraine en signant avec Kiev un accord pour la vente de 100 avions de combat Rafale, a accusé mardi 18 novembre la Russie, selon qui la "dynamique du conflit" n'en sera pas bouleversée.

"Paris ne contribue en aucun cas à la paix, mais alimente au contraire les sentiments militaristes et proguerre" , a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l' AFP , lors de son briefing quotidien.

"Peu importe quels avions sont vendus au régime de Kiev, cela ne changera rien à la situation sur le front et cela ne modifiera pas la dynamique du conflit" , a-t-il ajouté, après avoir critiqué la vente des Rafale à l'Ukraine.

Lundi, les présidents ukrainien, Volodymyr Zelensky, et français, Emmanuel Macron, ont signé à Paris une "déclaration d'intention", qualifiée d'"historique" par le président ukrainien.

Cet accord "s'inscrit dans un autre espace de temps" par rapport aux cessions d'armement décidées jusqu'ici par les alliés occidentaux de Kiev pour aider les forces ukrainiennes à repousser l'invasion russe lancée en février 2022, a expliqué le président français devant la presse à l'Élysée. Il s'agit du temps "de la régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir", afin qu'elle soit "en capacité de dissuader toute nouvelle incursion" une fois la paix ou un cessez-le-feu conclu, a-t-il ajouté.

"Accord historique"

"C'est un accord historique et nous apprécions beaucoup le soutien de la France", a dit à ses côtés Voldodymyr Zelensky.

Selon Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, l'accord se projette sur un horizon d'une dizaine d'années et porte sur de possibles contrats à venir pour l'acquisition de quelque "100 Rafale", avec leurs armements associés , ainsi que huit systèmes de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération, en cours de développement.

Sont aussi concernés quatre systèmes de radar, "de nouvelles acquisitions de bombes propulsées (AASM Hammer)", et des drones d'observation, d'attaque ou d'interception, a précisé la présidence française.

S'agissant du financement, il reste à clarifier mais la France compte avoir recours à la fois à sa propre contribution budgétaire et aux mécanismes européens. Le président français a d'ailleurs relancé la piste de "l'endettement commun" pour que l'Union européenne puisse "continuer d'apporter à l'Ukraine un soutien financier prévisible et stable à long terme" - malgré la résistance allemande.

Depuis le début du conflit, déclenché par la Russie en février 2022, Moscou critique à l'envi les pays de l'Otan pour leurs livraisons d'armes à l'Ukraine, en affirmant dans le même temps que celles-ci sont inefficaces sur le champ de bataille.