 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accord franco-ukrainien d'armement : Moscou accuse la France d'"alimenter la guerre" en vendant des Rafale à l'Ukraine
information fournie par Boursorama avec Media Services 18/11/2025 à 15:30

Selon Emmanuel Macron, l'accord de vente des Rafale vise à "régénérer l'armée ukrainienne dans l'avenir", afin qu'elle soit "en capacité de dissuader toute nouvelle incursion" une fois la paix signée.

Dmitri Peskov à Pékin, en Chine, le 2 septembre 2025. ( POOL / MAXIM SHEMETOV )

Dmitri Peskov à Pékin, en Chine, le 2 septembre 2025. ( POOL / MAXIM SHEMETOV )

La France "alimente" la guerre en Ukraine en signant avec Kiev un accord pour la vente de 100 avions de combat Rafale, a accusé mardi 18 novembre la Russie, selon qui la "dynamique du conflit" n'en sera pas bouleversée.

"Paris ne contribue en aucun cas à la paix, mais alimente au contraire les sentiments militaristes et proguerre" , a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l' AFP , lors de son briefing quotidien.

"Peu importe quels avions sont vendus au régime de Kiev, cela ne changera rien à la situation sur le front et cela ne modifiera pas la dynamique du conflit" , a-t-il ajouté, après avoir critiqué la vente des Rafale à l'Ukraine.

Lundi, les présidents ukrainien, Volodymyr Zelensky, et français, Emmanuel Macron, ont signé à Paris une "déclaration d'intention", qualifiée d'"historique" par le président ukrainien.

Cet accord "s'inscrit dans un autre espace de temps" par rapport aux cessions d'armement décidées jusqu'ici par les alliés occidentaux de Kiev pour aider les forces ukrainiennes à repousser l'invasion russe lancée en février 2022, a expliqué le président français devant la presse à l'Élysée. Il s'agit du temps "de la régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir", afin qu'elle soit "en capacité de dissuader toute nouvelle incursion" une fois la paix ou un cessez-le-feu conclu, a-t-il ajouté.

"Accord historique"

"C'est un accord historique et nous apprécions beaucoup le soutien de la France", a dit à ses côtés Voldodymyr Zelensky.

Selon Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, l'accord se projette sur un horizon d'une dizaine d'années et porte sur de possibles contrats à venir pour l'acquisition de quelque "100 Rafale", avec leurs armements associés , ainsi que huit systèmes de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération, en cours de développement.

Sont aussi concernés quatre systèmes de radar, "de nouvelles acquisitions de bombes propulsées (AASM Hammer)", et des drones d'observation, d'attaque ou d'interception, a précisé la présidence française.

S'agissant du financement, il reste à clarifier mais la France compte avoir recours à la fois à sa propre contribution budgétaire et aux mécanismes européens. Le président français a d'ailleurs relancé la piste de "l'endettement commun" pour que l'Union européenne puisse "continuer d'apporter à l'Ukraine un soutien financier prévisible et stable à long terme" - malgré la résistance allemande.

Depuis le début du conflit, déclenché par la Russie en février 2022, Moscou critique à l'envi les pays de l'Otan pour leurs livraisons d'armes à l'Ukraine, en affirmant dans le même temps que celles-ci sont inefficaces sur le champ de bataille.

Guerre en Ukraine

3 commentaires

  • 15:54

    peu importe le gagnant dictera les conditions ... le desarmement ... en 1918 les allemands ont du nous donner leur flotte ... on avait mis la flotte allemande au large des cotes anglaises .... on discutait du partage ... mais tout ne s est pas passé comme prevu .... meme si l Allemagne a perdu sa flotte ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos va fournir avec AMD un supercalculateur au CEA, le titre monte
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 15:47 

    Atos signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris alors que sa filiale Eviden a été choisie, aux côtés de l'américain AMD, en vue de fournir un supercalculateur de nouvelle génération dans le cadre d'un projet de recherche mené par ... Lire la suite

  • airbus groupe A220 air baltic (Crédit: / crédit photo airbus groupe)
    Airbus : flydubai signe un accord historique portant sur 150 appareils A321neo
    information fournie par AOF 18.11.2025 15:37 

    (AOF) - La compagnie aérienne à bas prix émiratie basée à Dubaï, flydubai, a signé un protocole d'accord avec Airbus pour acquérir 150 appareils A321neo, devenant ainsi un nouveau client du constructeur aéronautique français. L'accord a été officialisé lors de ... Lire la suite

  • Ultra fast-fashion : la résistance s'organise
    Ultra fast-fashion : la résistance s'organise
    information fournie par France 24 18.11.2025 15:33 

    Sous le feu des critiques pour la vente de produits controversés comme des poupées pédophiles et des armes blanches, Shein risque d'être suspendu en France. Le roi de l'ultra fast-fashion vient d'ouvrir sa première boutique permanente au BHV à Paris, magasin ancestral ... Lire la suite

  • Boualem Sansal le 13 octobre 2013, à Francfort, en Allemagne ( AFP / DANIEL ROLAND )
    L'écrivain Boualem Sansal de retour en France, aussitôt reçu par Macron
    information fournie par AFP 18.11.2025 15:32 

    Boualem Sansal de retour en France : l'écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron. Le président français se "réjouit profondément ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank