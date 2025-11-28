Asie du Sud-Est-Le bilan des intempéries s'alourdit à 321 morts

(Actualisé avec bilan total, bilan en Indonésie, détails)

Le bilan des intempéries qui ont frappé une grande partie de l'Asie du Sud-Est s'est alourdi vendredi à au moins 321 morts, alors que les opérations de secours se poursuivent et que les eaux commencent à se retirer.

Certaines régions d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande subissent depuis une semaine des pluies torrentielles provoquées par le passage d'un cyclone.

Sur l'île de Sumatra, en Indonésie, 174 personnes ont été confirmées mortes vendredi, selon les données fournies par les autorités.

Bien que la pluie ait cessé, 79 personnes sont toujours portées disparues et des milliers de familles ont été déplacées.

Ni les communications ni l'électricité n'ont encore été rétablies dans toute l'île et les autorités tentent de déblayer les routes, bloquées par des débris après des glissements de terrain, a déclaré Abdul Muhari, porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

Dans la région de Padang Pariaman, sur l'île de Sumatra, les habitants ont dû faire face à des niveaux d'eau d'au moins un mètre.

"Nous sommes à court de provisions et de nourriture", a déclaré Muhammad Rais, un habitant de 40 ans qui a été contraint de se réfugier au deuxième étage de sa maison jeudi pour échapper à la montée rapide des eaux.

L'Indonésie continuait vendredi à acheminer par avion de l'aide et du personnel de secours dans les zones sinistrées.

Dans la ville de Batang Toru, dans le nord de Sumatra, les habitants ont enterré vendredi sept victimes non réclamées dans une fosse commune.

En Thaïlande, le gouvernement a fait état de 145 morts dans les inondations survenues dans huit provinces du sud du pays. Plus de 3,5 millions de personnes ont été affectées au total.

Dans la ville de Hat Yai, dans la région la plus touchée du pays, la pluie avait enfin cessé vendredi, mais les habitants avaient encore de l'eau jusqu'aux chevilles. Beaucoup étaient toujours privés d'électricité.

En Malaisie, où deux décès ont été confirmés, la tempête tropicale Senyar a touché terre dans la nuit et s'est affaiblie. Les autorités ont toutefois dit se préparer à de fortes pluies et des vents violents.

Au total, 30.000 personnes se trouvaient encore dans des refuges.

Le ministère malaisien des Affaires étrangères a déclaré vendredi avoir évacué 1.459 ressortissants malaisiens bloqués dans plus de 25 hôtels touchés par les inondations en Thaïlande, ajoutant qu'il s'efforcerait de secourir les 300 personnes encore prises au piège dans les zones inondées.

Selon les autorités, 46 personnes sont mortes dans un autre cyclone au Sri Lanka.

(Stanley Wisianto à Djkarta, Danial Azhar à Kuala Lumpur, Panarat Thepgumpanat à Bangkok, rédigé par David Stanway; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)