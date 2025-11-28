Asie du Sud-Est-Le bilan des intempéries s'alourdit à 129 morts

Le bilan des intempéries frappent une grande partie de l'Asie du Sud-Est s'est alourdi vendredi à au moins 129 morts, alors que les opérations de secours se poursuivent.

Certaines régions d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande sont frappées depuis une semaine par des pluies torrentielles provoquées par le passage d'un cyclone.

Abdul Muhari, porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, a déclaré que 72 décès avaient été confirmés sur l'île de Sumatra, durement touchée, vendredi matin.

Ni les communications ni l'électricité n'ont encore été rétablies dans toute l'île et les autorités tentent de déblayer les routes, bloquées par des débris après des glissements de terrain, a-t-il indiqué.

Les autorités thaïlandaises ont dit de leur côté que les dépouilles d'au moins 55 personnes, tuées dans les inondations, avaient été retrouvée dans la province de Songkhla, dans le sud du pays.

En Malaisie, où les décès de deux personnes ont été confirmés, la tempête tropicale Senyar a touché terre dans la nuit et s'est affaiblie. Les autorités ont toutefois dit se préparer à de fortes pluies et des vents violents.

Au total, 30.000 personnes se trouvaient encore dans des refuges.

(Stanley Wisianto à Djkarta, Danial Azhar à Kuala Lumpur, Panarat Thepgumpanat à Bangkok, rédigé par David Stanway; version française Camille Raynaud)