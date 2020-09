ASG Capital : Sans Intérêts

La Banque d'Angleterre annonce considérer prendre le chemin de taux d'intérêts négatifs. Lors de sa conférence de presse, Madame Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, déclare ne pas exclure une baisse des taux d'intérêts pour la zone Euro, si cela s'avérait nécessaire. Enfin, Mr Powell, président de la Fédéral Reserve des Etats-Unis, indique vouloir maintenir les taux directeurs américains proche de zéro, au moins jusqu'en 2023. Ces déclarations d'Août et de Septembre dévoilent un endettement, public et privé, trop élevé nécessitant de maintenir une politique monétaire accommodante pendant longtemps. De plus, la crise Covid n'a fait qu'accélérer ce surendettement, tendance qui existait avant l'apparition du virus.