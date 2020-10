ASG Capital : Les Grandes Banques Américaines

Certaines grandes banques Américaines ont affiché des résultats meilleurs que prévu sur le troisième trimestre 2020. Ceux-ci ont été nourris par des bénéfices exceptionnels de leurs activités boursières et par une réduction des provisions pour des prêts actuellement en difficulté de remboursement. Au delà des ajustements comptables ponctuels, ces entités ont eu l'opportunité de se constituer des trésoreries de guerre ces dernières années. Grâce à une activité économique Américaine dynamique et des taux d'intérêts positifs, elles ont pu dégager une rentabilité de leurs activités bancaires plus importante que leurs concurrents Européens par exemple.