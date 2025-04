Asensio et Rashford, le retour des vilains

Indésirables dans leurs clubs respectifs, Marcus Rashford et Marco Asensio sont redevenus des joueurs de premier rang à Aston Villa, qu'ils ont tous les deux rejoints cet hiver. À une semaine des quarts de finale aller de la Ligue des champions, ils sont les principales menaces dont le PSG devra se méfier.

Sur une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, Aston Villa est en pleine bourre avant d’affronter le PSG mercredi prochain en quart de finale aller de la Ligue des champions. Et Marco Asensio et Marcus Rashford y sont pour beaucoup. Après une longue traversée du désert, les deux recrues hivernales des Villans sont redevenues des armes redoutables, dont le maître artificier Unai Emery compte bien se servir face aux Parisiens.

« L’avenir ne se construit qu’avec le présent »

« S’il y un coach, en Europe, et même dans le monde, qui est capable de relancer des joueurs, et de tirer le meilleur d’eux-mêmes, c’est bien Unai Emery . » Aujourd’hui, on peut le dire, la prédiction de Monchi, le directeur sportif d’Aston Villa, était bonne. Prêtés cet hiver à l’actuel 7 e de Premier League, Asensio et Rashford devaient saisir cette opportunité pour relancer leurs carrières respectives. L’un, cantonné au banc de touche dans le club de la capitale n’avait joué que 16 matchs avec Paris cette saison (10 titularisations) tandis que l’autre, mis au placard par Rúben Amorim, n’avait pas joué la moindre minute avec les Red Devils en 2025. Depuis qu’ils ont rallié le club de Birmingham, Asensio a marqué plus de buts en 10 matchs avec les Villans qu’en 47 avec Paris, et l’ancien joyau de United a déjà été décisif à sept reprises.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com