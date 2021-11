Arthur Chevallier – Présidentielle : silence dans les rangs

L'armée française ne connaît qu’un parti, c’est la France. L’évidence de son utilité est telle qu’aucun candidat à l’élection présidentielle ne songe, depuis le début officieux de la campagne, à l’évoquer. Du pouvoir d’achat à l’émigration, en passant par l’écologie et le permis à points, tout, depuis des mois, ne serait que question d’identité. La France par-ci, la France par-là. Or, s’il est une institution qui, depuis la Révolution française, a servi avec une loyauté constante l’État dans le sens le plus légal du terme, c’est l’armée. Alors qu’il y a un consensus relativement à l’utilité générale de l’Éducation nationale, de l’hôpital public et de la police, l’armée ne mérite plus d’être considérée comme une administration, mais comme une valeur, à propos de laquelle on pourrait adhérer ou non. À l’image de la proposition favorite des Verts, la suppression des défilés militaires. Pourquoi rendre hommage à qui nous protège, en effet ? Comme si l’intégrité du territoire et la souveraineté de la République ne concernaient que la droite.

Les guerres liées à la décolonisation et les conflits périphériques de la guerre froide ont dégoûté les peuples de leurs armées. La jeunesse des années 1960 a défilé dans les capitales du monde occidental pour rappeler des politiciens inconséquents à leur humanisme. Leur idéal était vertueux et juste. La France n’y a pas

