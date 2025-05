Art Basel lance au Qatar une nouvelle édition de sa foire d'art contemporain

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Art Basel va lancer une nouvelle édition de sa foire d'art contemporain au Qatar à partir de l'an prochain, ont annoncé mardi ses organisateurs, après avoir déjà conquis Paris en 2022.

La célèbre foire de l'art et sa maison mère, l'organisateur suisse de foires et salons MCH Group, ont conclu un partenariat avec deux organisations qataries - dont la société Qatar Sports Investments (QSI) - pour créer ensemble une nouvelle foire dont la première édition est prévue pour février 2026 à Doha, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Elle doit offrir "une vitrine exceptionnelle aux galeries et talents artistiques de renom du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud et d'ailleurs", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué commun avec Qatar Sports investments et QC+, une organisation qatarie spécialisée dans le commerce culturel.

Qatar Sports Investments est un investisseur majeur dans le sport mais aussi dans la culture et le divertissement, propriétaire notamment du Paris Saint-Germain.

Dans le communiqué, Nasser Al-Khelaïfi, le président de QSI, s'est dit "fier et enthousiaste" à l'idée de contribuer à l'implantation de cette prestigieuse foire de l'art au Qatar, "s'inscrivant ainsi dans l'héritage de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022".

Ce partenariat doit permettre d'"insuffler une nouvelle dynamique à la région tout en attirant des investissements supplémentaires vers une institution culturelle de premier ordre".

Fondée en 1970 par Ernst Beyeler, un célèbre marchand d'art, avec deux autres galeristes bâlois, Art Basel fait partie des grands rendez-vous annuels du monde de l'art contemporain.

De grands collectionneurs se rendent chaque année à Bâle, en Suisse, dans un ballet de jets privés pour venir faire leurs achats d'oeuvres de grands maîtres de l'art moderne contemporain dont certaines s'arrachent à plusieurs millions d'euros.

L'événement se décline également en deux autres éditions, à Hong-Kong et Miami, auxquelles s'ajoute depuis 2022 une foire à Paris.

MCH Group avait alors décroché un contrat de sept ans qui avait remplacé la Foire internationale d'art contemporain Fiac, ce qui avait suscité des remous dans le monde de l'art parisien.