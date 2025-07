Arsenal-Thomas Partey : la honte doit changer de camp

Ce vendredi, The Athletic a révélé qu'Arsenal avait été mis au courant des accusations d'infractions sexuelles visant Thomas Partey dès 2021. Informé par une plaignante et même par la police, le club londonien n'aurait donc rien fait. Une impunité qui n'est pas propre au foot, mais qui doit cesser.

« L’enfer c’est pas nous, l’enfer c’est les autres. » À mi-chemin entre du Jean-Paul Sartre et du Laylow, cette phrase n’aura jamais aussi bien collé au monde du football aujourd’hui. Arsenal pourrait même en être l’étendard, tant le club anglais aurait respecté au pied de la lettre ces simples propos, comme le montrent les révélations de The Athletic ce vendredi. Dès 2021, Arsenal aurait ainsi été mis au courant des accusations d’agressions sexuelles et de délits sexuels visant Thomas Partey. L’Angleterre a pourtant montré à plusieurs reprises que le pays pouvait être à la hauteur et ne pas se coucher face à ce genre d’affaires. En 2021, déjà, Everton n’hésitait pas à suspendre Gylfi Sigurðsson, soupçonné d’une infraction sexuelle sur mineur, avant que les poursuites ne soient abandonnées en 2023. Manchester City également avec Benjamin Mendy, inculpé pour viols puis innocenté. Ou encore Mason Greenwood, relaxé par la justice malgré les vidéos et les vocaux accablants, mais qui avait été suspendu par Manchester United après une enquête interne.

For more than three years, Thomas Partey played for Arsenal after being accused of very serious sexual offences. “It’s Arsenal,” reasoned one of the women who made allegations against him. “They won’t just ignore it.” But Arsenal's stance never shifted - and there were even… pic.twitter.com/kLCtQhtyS2…

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com