Arsenal : feu d’artifice ou feu de paille ?

Épatant contre le PSV Eindhoven, Arsenal a peut-être relancé sa saison. À peine leurs ambitions en championnat éteintes, les Gunners auraient-ils trouvé une nouvelle cible avec la Ligue des champions ?

Auteur d’un carton historique sur la pelouse du PSV en huitièmes de finale allers de Ligue des champions (1-7), Arsenal a posé un joli CV de candidature parmi les prétendants au titre en C1 cette saison. Toujours handicapé par les blessures, le club londonien a montré qu’il avait su s’adapter aux embûches et aux coups durs. Suffisant pour espérer aller au bout ? Rien n’est moins sûr…

Enterrés trop vite, ces Gunners ?

En enchaînant les records à Eindhoven mardi, Arsenal a impressionné l’Europe et s’est affirmé comme une équipe qui sera bien plus qu’un poil à gratter au moment où le continent avait quelque peu détourné le regard de ses ambitions. Largué en championnat (13 points de retard sur Liverpool, avec un match en moins) et moins flamboyant, Arsenal faisait moins peur et semblait se diriger vers une nouvelle saison sans titre majeur. Mais il vient certainement de trouver un nouvel allant à son exercice 2024-2025, qui prendra peut-être des airs plus européens que britanniques.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com