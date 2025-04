Arsenal éclipse le Real Madrid

Le Real Madrid a montré son impuissance et s'est fait doucher par une très solide équipe d'Arsenal (1-2). Pas de folle remontée, pas de soirée enflammée au Bernabéu.

Real Madrid 1-2 Arsenal

Buts : Vinícius (67 e ) pour les Madrilènes // Saka (65 e ) et Martinelli (90 e + 3) pour les Londoniens

Il y a la croyance le fait de croire que c’est possible, qu’ils pouvaient le faire, que le rêve pouvait être fabriqué. Le tenant du titre avait rappelé ses vieux souvenirs, Derby Country en 1975, Anderlecht, Mönchengladbach, sa très glorieuse dernière décennie. Sauf qu’il avait oublié le terrain. Sans occasions, élans et nuits de folie, le Real Madrid a été incapable de revenir sur Arsenal (1-2) et est éliminé pour la première fois en quarts de finale de Ligue des champions depuis 2004. Très solide et supérieur ce soir, Arsenal verra Paris en demi-finales.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com