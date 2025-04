information fournie par So Foot • 20/04/2025 à 16:59

Arsenal déroule, Chelsea à l'arrache, Manchester United redescend sur terre

Liverpool peut ranger les confettis.

Tranquille sur la pelouse d’Ipswich (0-3), Arsenal prive Liverpool d’une première opportunité de valider un sacre qui ne fait plus aucune doute, mais qui attendra donc au moins une semaine de plus. Face à une équipe d’Ipswich pas encore officiellement reléguée mais sans le moindre espoir de rester en Premier League la saison prochaine, les Gunners ont démontré qu’il existait plusieurs classes d’écart entre les deux équipes. Un doublé de Leandro Trossard, à chaque fois bien trop libre de ses mouvements dans la surface, et un bijou d’action collective conclue par Gabriel Martinelli suffisent au bonheur des Londoniens, pas vraiment fatigués par leur voyage madrilène du milieu de semaine. Du haut de ses 18 ans, Ethan Nwaneri s’invite même à la fête d’une frappe déviée dans les derniers instants.…

