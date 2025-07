Arsenal aurait été informé dès 2021 des accusations d’infractions sexuelles visant Thomas Partey

Le silence des Gunners .

En septembre 2021, le club d’Arsenal aurait été contacté par une femme accusant Thomas Partey d’infractions sexuelles . Cette révélation, issue d’une enquête de The Athletic , intervient alors que l’ancien milieu des Gunners a récemment été inculpé par la police londonienne pour cinq chefs d’accusation de viol et un chef d’agression sexuelle, concernant des faits qui se seraient produits entre 2021 et 2022 et impliquant trois femmes différentes.…

VF pour SOFOOT.com