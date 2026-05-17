Arrivée au Groenland de l'émissaire spécial de Trump

Jeff Landry, émissaire de Donald Trump pour le Groenland, nommé l'an dernier par le président américain pour promouvoir la prise de contrôle du territoire autonome danois par les Etats-Unis, est arrivé dimanche à Nuuk, rapportent les médias locaux.

Jeff Landry, qui est également gouverneur de Louisiane et a publiquement soutenu l'objectif affiché par Donald Trump d'annexer le Groenland, doit participer mardi et mercredi à une conférence économique sur l'avenir du territoire. Il sera accompagné par l'ambassadeur des Etats-Unis à Copenhague, Kenneth Howery.

L'organisateur de la conférence, Business Groenland, n'a pas invité l'émissaire de Donald Trump mais déclaré que l'événement était ouvert à tous.

La crise déclenchée en début d'année par les visées de Donald Trump sur le Groenland s'est apaisée depuis que le territoire arctique, le Danemark et les Etats-Unis sont convenus d'organiser des négociations à haut niveau, toujours en cours.

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, a déclaré cette semaine qu'une présence militaire accrue des Etats-Unis sur le territoire figurait parmi les sujets en discussion.

Aucune rencontre officielle n'est pour l'heure prévue entre Jeff Landry et les responsables groenlandais.

(Stine Jacobsen, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)