 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arrivée au Groenland de l'émissaire spécial de Trump
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 21:40

Jeff Landry, émissaire de Donald Trump pour le Groenland, nommé l'an dernier par le président américain pour promouvoir la prise de contrôle du territoire autonome danois par les Etats-Unis, est arrivé dimanche à Nuuk, rapportent les médias locaux.

Jeff Landry, qui est également gouverneur de Louisiane et a publiquement soutenu l'objectif affiché par Donald Trump d'annexer le Groenland, doit participer mardi et mercredi à une conférence économique sur l'avenir du territoire. Il sera accompagné par l'ambassadeur des Etats-Unis à Copenhague, Kenneth Howery.

L'organisateur de la conférence, Business Groenland, n'a pas invité l'émissaire de Donald Trump mais déclaré que l'événement était ouvert à tous.

La crise déclenchée en début d'année par les visées de Donald Trump sur le Groenland s'est apaisée depuis que le territoire arctique, le Danemark et les Etats-Unis sont convenus d'organiser des négociations à haut niveau, toujours en cours.

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, a déclaré cette semaine qu'une présence militaire accrue des Etats-Unis sur le territoire figurait parmi les sujets en discussion.

Aucune rencontre officielle n'est pour l'heure prévue entre Jeff Landry et les responsables groenlandais.

(Stine Jacobsen, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Groenland
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank