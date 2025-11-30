Arrivé au Liban, le pape Léon devrait lancer un appel à la paix

*

Le pape Léon arrivé au Liban dimanche

*

Il devrait lancer un appel à la paix dans le pays, cible de frappes israéliennes

*

Deuxième étape de son voyage après la Turquie

*

Diverses communautés religieuses saluent sa venue

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIII, chef de l'Église catholique, est arrivé dimanche au Liban où il devrait lancer un appel à la paix dans un pays qui reste la cible de frappes aériennes israéliennes.

Il s'agit de la deuxième et dernière étape de son premier voyage à l'étranger en tant que chef de l'Église catholique.

Une foule était déjà rassemblée avant son arrivée le long de routes reliant l'aéroport au palais présidentiel, brandissant des drapeaux du Liban et du Vatican.

Le premier pape américain arrivera de Turquie, où il a condamné la violence commise au nom de la religion et exhorté les chrétiens à surmonter des siècles de divisions.

Léon doit atterrir à l'aéroport international de Beyrouth Rafic Hariri à 15h45 (13h45 GMT), avant de rencontrer le président et le Premier ministre et de prononcer un discours devant les dirigeants nationaux, le deuxième que le pape prononce devant un gouvernement étranger.

Le Liban, qui compte le plus grand nombre de chrétiens au Moyen-Orient, a été secoué par les retombées de la guerre à Gaza, alors qu'Israël et le groupe musulman chiite libanais du Hezbollah sont entrés en conflit.

Les dirigeants du Liban, qui accueille un million de réfugiés syriens et palestiniens et qui lutte également pour se remettre de plusieurs années de crise économique, craignent qu'Israël n'intensifie considérablement ses frappes dans les mois à venir.

Israël a tué dimanche dernier le plus haut responsable militaire du Hezbollah lors d'une frappe aérienne dans la banlieue sud de Beyrouth, a déclaré l'armée israélienne, malgré une trêve négociée par les Etats-Unis entre le groupe libanais aligné sur l'Iran et l'Etat hébreu il y a un an.

Le chef du Hezbollah Naïm Qassem a déclaré vendredi qu'il espérait que la visite du pape contribue à mettre fin aux attaques israéliennes.

Les diverses communautés du Liban ont également salué la venue du pape, le principal religieux druze, le cheikh Sami Abi al Muna, déclarant que le Liban "a besoin de la lueur d'espoir que représente cette visite".

Son convoi traversera la banlieue sud de Beyrouth, une zone contrôlée par le Hezbollah et durement touchée par des frappes l'année dernière. Les Scouts de l'Imam Mehdi, affiliés au Hezbollah, organiseront une cérémonie d'accueil au bord de la route lors du passage du convoi.

LE PAPE VISITE CINQ VILLES LIBANAISES

Relativement inconnu sur la scène internationale avant de devenir pape en mai, Léon est observé de près alors qu'il prononce ses premiers discours à l'étranger et interagit pour la première fois avec des personnes en dehors de l'Italie majoritairement catholique.

Léon XIII a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, lieu de culte musulman, dans le cadre de sa visite de quatre jours en Turquie. Il a ôté ses chaussures et s'est légèrement incliné avant d'entrer dans la mosquée, mais n'a pas pris le temps de prier pendant cette visite, ce qui a semblé surprendre le Vatican.

Le pape, âgé de 70 ans et en bonne santé, a un itinéraire chargé au Liban, où il doit visiter cinq villes et villages de dimanche à mardi, date de son retour à Rome. Il ne se rendra pas dans le sud du pays, cible des frappes israéliennes.

Son programme prévoit une prière sur le site de l'explosion survenue en 2020 dans le port de Beyrouth, qui a tué 200 personnes et causé des milliards d'euros de dégâts.

Il dirigera également une messe en plein air sur le front de mer de Beyrouth et visitera un hôpital psychiatrique, l'un des rares établissements de santé mentale au Liban, où les soignants et les résidents attendent son arrivée avec impatience.

(Reportage Joshua McElwee, avec la contribution de Maya Gebeily à Beyrouth ; version française Kate Entringer)