Arrêts maladie, chômage, RSA... : ce qui change au 1er avril

Les nouvelles règles de l'assurance chômage vont s'appliquer dès mardi 1er avril. Le changement de mois s'accompagne d'autres modifications dans divers secteurs.

ASSURANCE CHÔMAGE

Les nouvelles règles d'assurance chômage négociées à l'automne dernier entre partenaires sociaux sont applicables depuis le 1er janvier mais pour des raisons pratiques la plupart des changements n'entrent en vigueur qu'au 1er avril. Le point sur ce qui change, va changer, ou a déjà changé avec cette nouvelle convention pour quatre ans, qui doit générer 1,5 milliard d'euros d'économies par an en régime de croisière.

Les règles qui changement au 1er avril :

Mensualisation - Le montant de l'allocation chômage ne dépendra plus du nombre de jours dans le mois, mais sera versé sur la base de 30 jours tous les mois. Sur une année calendaire pleine, un chômeur perdra cinq jours d'indemnisation, voire six les années bissextiles.

Seniors - Les bornes d'âge ouvrant droit à une indemnisation plus longue sont relevées de deux ans. Le palier ouvrant droit à 22,5 mois d'indemnisation passe ainsi de 53 à 55 ans et celui donnant droit à 27 mois de 55 à 57 ans Pour les autres demandeurs d'emploi, la durée d'indemnisation maximum reste de 18 mois.

Les nouvelles règles apportent également de nombreux changements en matière de calcul de l'allocation, dégressivité, affiliation des saisonniers, et autres.

ARRÊTS MALADIE

les conditions d'indemnisation de la prise en charge des arrêts maladie changent pour les salariés du secteur privé. Le salaire plafond sera abaissé à 1,4 fois le Smic. Ce changement fait suite à une première modification des règles début mars, qui concernait cette fois les fonctionnaires et contractuels.

RSA

Le Revenu de solidarité active (RSA) est revalorisé de 1,7%. Cette revalorisation est effectuée en prenant en compte l’inflation. Pour un couple avec deux enfants, le montant versé passera ainsi, sans déduction du forfait logement, de 1 334,98 euros à 1 357,70 euros.

AUTORISATION ETA POUR VOYAGER AU ROYAUME-UNI

À partir du 2 avril 2025, les citoyens français et européens devront présenter, en plus de leur passeport, une autorisation électronique de voyage pour entrer au Royaume-Uni. Son prix s'élève à 12 euros, pour une durée de validité de deux ans, il est possible de l’obtenir via l’application dédiée ou le site officiel du gouvernement britannique.