Arrestations en Allemagne de membres présumés du Hamas
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:07

Les autorités allemandes ont arrêté trois membres présumés du Hamas qui, selon elles, préparaient un acte de violence grave en Allemagne, ont déclaré des procureurs mercredi.

Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir approvisionné l'organisation islamiste du Hamas en armes à feu et en munitions en vue d'assassinats dans des institutions israéliennes ou juives en Allemagne, ont précisé les procureurs.

(Rédigé par Madeline Chambers, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
