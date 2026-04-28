Arrestation d'un homme de 89 ans soupçonné d'avoir blessé par balles cinq personnes à Athènes

Une fusillade à Athènes fait plusieurs blessés
La police grecque a arrêté un homme de 89 ans soupçonné d'avoir blessé par balles cinq personnes lors de deux fusillades distinctes perpétrées à Athènes, a annoncé mardi le ministère de la Protection des citoyens.
Le suspect a d'abord ouvert le feu, avec un fusil de chasse, dans une agence de l'EFKA, l'organisme grec de sécurité sociale, blessant un employé à la jambe, a précisé la police.
Le tireur s'est ensuite rendu en taxi dans un bâtiment judiciaire, où il a tiré plusieurs coups de feu, blessant légèrement quatre greffières, selon la police et des responsables judiciaires.
Il a laissé le fusil sur les lieux, ainsi que des lettres adressées à des journaux, et s'est enfui à pieds, ont rapporté les médias. L'homme a été arrêté dans un hôtel dans la ville de Patras, à plus de 200 kilomètres à l'ouest d'Athènes.
La police n'a fait aucun commentaire sur un éventuel mobile.
Les médias grecs ont identifié le suspect comme étant un ancien éboueur de la région d'Athènes.
(Ivana Sekularac et Daria Sito-Sucic; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)
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