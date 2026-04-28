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Arrestation d'un homme de 89 ans soupçonné d'avoir blessé par balles cinq personnes à Athènes
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 17:24

Une fusillade à Athènes fait plusieurs blessés

Une fusillade à Athènes fait plusieurs blessés

La ‌police grecque a arrêté un homme de 89 ​ans soupçonné d'avoir blessé par balles cinq personnes lors de deux fusillades distinctes perpétrées à ​Athènes, a annoncé mardi le ministère de la Protection ​des citoyens.

Le suspect a ⁠d'abord ouvert le feu, avec un fusil ‌de chasse, dans une agence de l'EFKA, l'organisme grec de sécurité sociale, blessant ​un employé ‌à la jambe, a précisé la ⁠police.

Le tireur s'est ensuite rendu en taxi dans un bâtiment judiciaire, où il a tiré ⁠plusieurs coups ‌de feu, blessant légèrement quatre greffières, ⁠selon la police et des responsables judiciaires.

Il ‌a laissé le fusil sur les ⁠lieux, ainsi que des lettres adressées ⁠à des journaux, ‌et s'est enfui à pieds, ont rapporté ​les médias. L'homme ‌a été arrêté dans un hôtel dans la ville de Patras, ​à plus de 200 kilomètres à l'ouest d'Athènes.

La police n'a fait aucun ⁠commentaire sur un éventuel mobile.

Les médias grecs ont identifié le suspect comme étant un ancien éboueur de la région d'Athènes.

(Ivana Sekularac et Daria Sito-Sucic; version française Benoit Van Overstraeten, édité ​par Tangi Salaün)

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3 commentaires

  • 28 avril 18:17

    ben alors, papi?

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