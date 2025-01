Aron Donnum : « Quand on se fait insulter, on ne peut pas répondre… »

Ce n’est pas lui qui a commencé !

Auteur d’une petite provocation à l’attention des supporters de Toulouse lors de la qualification de son équipe contre les Hauts-Lyonnais en 32 es de finale de Coupe de France, Aron Donnum assume. Celui qui s’est permis de placer ses deux mains derrière les oreilles au moment de célébrer son tir au but est en effet revenu sur ce geste, en conférence de presse : « Les supporters peuvent dire ce qu’ils veulent, c’est devenu normal d’insulter les joueurs et on ne peut rien dire… On le voit bien : dès que j’ai célébré, ça a été souligné et on me l’a reproché. Je trouve ça très étrange, au fond : on ne peut jamais s’exprimer, et je n’ai même pas dit un mot. Quand on se fait insulter, on ne peut pas répondre… Même si on en a envie, c’est la règle. Alors, j’ai au moins voulu célébrer à ma façon. » …

FC pour SOFOOT.com