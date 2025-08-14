Arnaud Kalimuendo en partance pour la Premier League
De la Bretagne à la Grande-Bretagne.
Le Stade rennais continue son opération dégraissage et aurait trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo , selon les informations de RMC Sport et de L’Équipe . Des négociations seraient cependant encore en cours entre les deux clubs, d’après Ouest-France , et l’attaquant pourrait devenir la sixième vente la plus chère de l’histoire des Rouge et Noir, avec une potentielle indemnité estimée entre 30 et 35 millions d’euros. …
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer