 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arnaud Kalimuendo en partance pour la Premier League
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 12:47

Arnaud Kalimuendo en partance pour la Premier League

Arnaud Kalimuendo en partance pour la Premier League

De la Bretagne à la Grande-Bretagne.

Le Stade rennais continue son opération dégraissage et aurait trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo , selon les informations de RMC Sport et de L’Équipe . Des négociations seraient cependant encore en cours entre les deux clubs, d’après Ouest-France , et l’attaquant pourrait devenir la sixième vente la plus chère de l’histoire des Rouge et Noir, avec une potentielle indemnité estimée entre 30 et 35 millions d’euros.

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un somptueux lob du milieu de terrain en Carabao Cup
    Un somptueux lob du milieu de terrain en Carabao Cup
    information fournie par So Foot 14.08.2025 12:58 

    M. Championship régale encore. Nous avions Gaëtan Perrin en France, les Anglais ont Gustavo Hamer. Le petit Néerlandais se plaît bien en Championship avec Sheffield United. Si dans l’antichambre du football anglais, il sait se montrer efficace en témoignent ses ... Lire la suite

  • Le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal provoque une fusillade en Suède
    Le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal provoque une fusillade en Suède
    information fournie par So Foot 14.08.2025 12:54 

    Les joies du mercato. Ou pas. Un transfert à plus de 70 millions d’euros, cela provoque toujours des jalousies. Et pas qu’un peu. Comme rapporté par le journal suédois ETC , des coups de feu ont été tirés à proximité du domicile d’un proche des agents de l’attaquant ... Lire la suite

  • Quels autres trophées à gagner pour le PSG ?
    Quels autres trophées à gagner pour le PSG ?
    information fournie par So Foot 14.08.2025 12:34 

    Le Paris Saint-Germain s'est offert un nouveau titre cmercredi soir en renversant Tottenham en Supercoupe d'Europe (2-2, 4-3 TAB) après l'échec en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0). Alors qu'un sextuplé historique reste possible, quels ... Lire la suite

  • Kevin Trapp pourrait devenir mannequin en revenant à Paris
    Kevin Trapp pourrait devenir mannequin en revenant à Paris
    information fournie par So Foot 14.08.2025 11:56 

    Le bling-bling, ce n’est pas réservé au PSG. C’est l’une des petites surprises de ce mercato : Kevin Trapp est annoncé du côté du Paris FC. On pensait son potentiel retour dans la capitale motivé par son amour pour la ville, mais selon le quotidien Bild , le club ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank