Arnaud Balijon : « À mes débuts, on tirait les 6 mètres et c’est tout »

Arnaud Balijon a rangé les gants à 41 ans, après avoir connu dix clubs professionnels, 500 matchs et trois des prochains demi-finalistes de la Coupe de France. Un parcours qui valait bien la peine de ranger son violon.

Tu as pris ta retraite début mars, tu fais quoi de tes journées ?

Le temps de me réinstaller en famille, d’effectuer les démarches pour les factures, la mutuelle, ça m’occupe déjà beaucoup. On ne fait pas gaffe quand on est professionnel, mais c’est du sport. Je m’occupe de mes enfants, je prends un peu de temps pour moi, je fais du sport. Je vais aussi voir beaucoup de matchs à Lille, à Dunkerque, à Valenciennes, au Red Star… Puis je travaille depuis cinq ans sur la data. J’ai beaucoup de visios pour peaufiner ce projet. J’aimerais aussi faire un master à l’université de Lille, donc je finalise les inscriptions en ce moment.…

