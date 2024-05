Arnaques par téléphone, faux policiers et vrais escrocs : un méga-réseau de fraude aux centres d'appel démantelé par Europol

Selon l'agence européenne de police, les arnaqueurs se faisaient ainsi passer pour des "proches, des employés de banque, des agents de service clientèle ou des officiers de police".

(illustration) ( AFP / VALERY HACHE )

Attention aux spams. Les autorités allemandes ont annoncé jeudi 2 mai le démantèlement d'un vaste réseau européen d'escrocs spécialisés dans l'arnaque téléphonique à l'origine de milliers d'appels par jour destinés à soutirer de l'argent.

Lors d'une opération coordonnée le 18 avril, des policiers d'Allemagne, d'Albanie, de Bosnie, du Kosovo et du Liban ont perquisitionné 12 centres d'appels et arrêté 21 personnes, a indiqué de son côté l'agence européenne de police Europol dans un communiqué.

Il s'agit probablement de "la plus importante fraude aux centres d'appel en Europe", a déclaré le ministre de l'Intérieur du Land de Bade-Wurtemberg (sud), Thomas Strob, à Stuttgart.

Les fraudeurs utilisaient différentes techniques pour escroquer leurs victimes. Selon Europol, ils se faisaient ainsi passer pour des "proches, des employés de banque, des agents de service clientèle ou des officiers de police", recourant à "toute une série de tactiques de manipulation" comme des menaces de sanctions, des promesses de gains ou des demandes de recouvrement, afin de d'obtenir de l'argent.

Délits "particulièrement perfides"

L'opération baptisée Pandora a été lancée après l'alerte donnée par un caissier de banque à Fribourg, dans l'ouest de Allemagne. Lorsqu'en décembre 2023, un client a demandé à retirer plus de 100.000 euros en espèces, l'employé a rapidement compris que la personne avait été victime d'une "escroquerie au faux policier" et a prévenu les autorités.

La police du Bade-Wurtemberg a pu suivre en temps réel les conversations entre les auteurs et les victimes potentielles réparties sur l'ensemble du territoire allemand.

Depuis décembre, plus de 100 fonctionnaires ont été mobilisés et ont enregistré plus de 1,3 million d'appels pour empêcher ces arnaques téléphoniques et alerter les victimes, selon un communiqué du ministère de la Justice du Land. Les enquêteurs estiment avoir ainsi évité un préjudice total d'environ 10 millions d'euros dans quelque 6.000 affaires.

"Les délits d'appel frauduleux sont particulièrement perfides et sans scrupules, car ils jouent avec les peurs et les besoins des gens", a déclaré Thomas Strobl.