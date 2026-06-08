Arménie-Le PM sortant Pachinian revendique la victoire aux législatives

par Lucy Papachristou

Le Premier ministre sortant Nikol Pachinian a revendiqué la victoire lors des élections législatives organisées dimanche en Arménie, cruciales pour l'avenir des relations de Erevan avec ses voisins, la Russie et l'Occident, alors même que la plupart des bulletins n'avaient pas encore été dépouillés.

Au cours d'une conférence de presse tenue aux premières heures de la nuit de dimanche à lundi, Nikol Pachinian a déclaré que son parti Contrat Civil avait remporté une "victoire historique".

La commission électorale nationale avait communiqué un peu plus tôt des résultats préliminaires, après dépouillement dans environ 21% des bureaux de vote du pays, créditant le parti du dirigeant pro-européen de 54,5% des suffrages, devant le parti pro-russe Arménie Forte avec 21,9%.

Le taux de participation s'élève à près de 59%. Les résultats officiels devraient être communiqués lundi.

Il s'agissait du premier scrutin en Arménie depuis la campagne militaire éclair lors de laquelle l'Azerbaïdjan a pris en 2023 le contrôle total de l'enclave du Haut-Karabakh, longtemps dirigée par des ethnies arméniennes et au coeur depuis plusieurs décennies d'un conflit entre Erevan et Bakou.

Ces élections étaient considérées comme un test pour la volonté de Nikol Pachinian de renforcer les relations avec l'Occident et de sceller un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, alors que certains avaient en 2023 reproché au Premier ministre d'avoir capitulé face à Bakou, appelant alors à sa démission.

Le Contrat Civil avait pour principaux rivaux trois partis d'opposition pro-russe, au premier rang desquels Arménie Forte, parti fondé l'an dernier par Samvel Karapetian qui a promis de protéger les liens étroits avec Moscou.

Une victoire écrasante de Nikol Pachinian viendrait conforter la volonté de ce dernier de mener des négociations de paix avec l'Azerbaïdjan, pour tourner la page d'un conflit intermittent depuis la fin des années 1980, mais aussi de normaliser les relations avec la Turquie, qui est un allié important de Bakou.

(Lucy Papachristou; version française Jean Terzian)