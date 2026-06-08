Arménie-Le parti au pouvoir gagne les élections, ingérences russes selon les observateurs

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par Lucy Papachristou

Contrat civil, le parti du Premier ministre Nikol Pachinian, a obtenu 49,8% des voix lors des élections législatives organisées dimanche en Arménie, a déclaré lundi la commission électorale à l'issue d'un scrutin observé de près en Russie en raison de la volonté affichée par le pouvoir sortant de rapprocher le pays de l'Occident.

Ce résultat, obtenu dans un contexte - selon les observateurs électoraux internationaux - d'ingérence et de pressions flagrantes de la part de la Russie, suffit à Contrat civil pour obtenir la majorité absolue au Parlement selon le système électoral arménien, a poursuivi la commission électorale.

Le scrutin, marqué par un taux de participation de près de 59%, s'est également traduit par un score meilleur que prévu pour les deux principaux groupes d'opposition pro-russes, qui ont remporté ensemble 31% des voix et devraient entrer au Parlement.

Les observateurs internationaux ont déclaré que la période précédant le vote avait vu une multiplication d'efforts déployés par la Russie, dont l'Arménie est historiquement proche depuis l'éclatement de l'URSS, pour influencer le résultat.

"La Russie a exercé une pression sans précédent, recourant à des menaces publiques et à des mesures commerciales, pour tenter de modifier de manière substantielle les résultats de l'élection", a déclaré Edita Estrella, membre de la mission d'observation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

"En tant que membres du Parlement européen, nous condamnons fermement cette ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un État souverain", a-t-elle ajouté.

De son côté, la Russie a également accusé l'Occident d'ingérence dans le scrutin et s'est jointe à l’opposition arménienne pour dénoncer des violations électorales.

"Il existe clairement une large demande au sein de la société arménienne en faveur d'un développement constant des relations russo-arméniennes", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Cette élection marque le premier scrutin en Arménie depuis la campagne militaire éclair lors de laquelle l'Azerbaïdjan avait pris en 2023 le contrôle total de l'enclave du Haut-Karabakh, longtemps dirigée par des ethnies arméniennes et au coeur depuis plusieurs décennies d'un conflit entre Erevan et Bakou.

Le scrutin était considéré comme un test pour la volonté de Nikol Pachinian de renforcer les relations avec l'Occident et de sceller un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, alors que certains avaient en 2023 reproché au Premier ministre d'avoir capitulé face à Bakou, appelant alors à sa démission.

Avant l'annonce des résultats, Nikol Pachinian avait revendiqué la victoire pour ce scrutin crucial pour l'avenir des relations de Erevan avec ses voisins, la Russie et l'Occident.

Au cours d'une conférence de presse tenue aux premières heures de la nuit de dimanche à lundi, Nikol Pachinian avait déclaré que Contrat Civil avait remporté une "victoire historique".

Le Contrat Civil avait pour principaux rivaux trois partis d'opposition pro-russe, au premier rang desquels Arménie Forte, parti fondé l'an dernier par Samvel Karapetian qui a promis de protéger les liens étroits avec Moscou et qui a remporté 23,2% des voix.

(Lucy Papachristou; version française Jean Terzian, Claude Chendjou et Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)