Arménie-La justice rejette une demande de l'opposition pro-russe d'invalider les élections

La Cour constitutionnelle arménienne a rejeté samedi une requête déposée par l'opposition pro-russe visant à invalider les résultats des élections législatives de juin remportées par le parti du Premier ministre pro-occidental Nikol Pachinian, rapporte l'agence de presse officielle Armenpress.

La Cour, précise Armenpress, a confirmé les résultats et ainsi rejeté le recours formé par le bloc d'opposition "Arménie forte", qui avait recueilli 23,3% des voix et affirmait que des irrégularités avaient entaché le scrutin.

Le parti au pouvoir, "Contrat civil", a recueilli près de 50% des voix.

Les groupes d'opposition se sont plaints d'une vague d'arrestations visant leurs candidats et leurs partisans avant le scrutin.

Un groupe d'observateurs internationaux, prenant note des allégations d'achat de voix et d'autres violations du processus électoral, a déclaré que le scrutin s'était déroulé sans heurts dans la plupart des bureaux de vote.

(Rédigé par Felix Light, version française Benjamin Mallet)