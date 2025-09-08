 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Armement : les exportations françaises signent une performance historique en 2024
information fournie par Boursorama avec Media Services 08/09/2025 à 17:44

Si les exportations françaises sont traditionnellement tournées vers le Moyen Orient et l'Asie, en 2024 60% des prises de commandes ont été le fait de pays européens.

Un Rafale à Zagreb, en Croatie, le 10 mai 2025. ( AFP / DAMIR SENCAR )

La France a exporté pour 21,6 milliards d'euros d'armement en 2024 -"deuxième meilleure performance historique"-, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et l'explosion des dépenses militaires mondiales, selon le rapport annuel du ministère des Armées au Parlement.

Les prises de commandes ont une nouvelle fois été tirées par la vente d'avions de combat Rafale à la Serbie (12 appareils) et à l'Indonésie (18 avions), ainsi que celle de quatre sous-marins d'attaque Barracuda aux Pays-Bas, selon ce rapport révélé par le journal en ligne Mediapart et dont l'AFP a eu confirmation lundi 8 septembre.

Dès le mois de janvier, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait évoqué "plus de 18 milliards d'euros" d'exportations pour 2024. Avec finalement 21,6 milliards de prises de commandes, le bilan reste loin du niveau record de 27 milliards engrangé en 2022 , à la faveur d'un contrat de 80 avions Rafale avec les Emirats, mais bien au-delà des 8,2 milliards de 2023.

Maintien d'une base industrielle

"Au total, près de 40 milliards d'euros de commandes ont été enregistrées, en intégrant celles destinées aux forces armées françaises", se félicite-t-il dans ce rapport, en rappelant que "les exportations restent une condition absolument nécessaire pour assurer le maintien d'une base industrielle apte à équiper nos forces" .

Ces prises de commandes s'inscrivant dans une hausse des dépenses militaires mondiales, qui ont atteint 2.676 milliards de dollars (environ 2.470 milliards d'euros) l'an passé, en hausse de plus de 9% sur un an, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

Si les exportations françaises sont traditionnellement tournées vers le Moyen Orient et l'Asie, en 2024 60% des prises de commandes ont été le fait de pays européens , poussés au réarmement par la menace posée par la Russie pour la sécurité du continent.

La France est le deuxième exportateur mondial d'armement, loin derrière les États-Unis.

L'offre BoursoBank