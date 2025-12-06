Argent : les Français apprennent ils à gérer comme leurs parents ?

Education financière (Crédits: Adobe Stock)

Entre tabou familial, héritage de prudence et influence des réseaux sociaux, la manière dont les Français apprennent à gérer leur argent évolue.

La dernière étude Ymanci, menée à l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne, dresse un portrait fascinant de cette relation complexe et profondément culturelle entre les Français et leurs finances. Et chez vous, qui vous a vraiment appris à gérer votre argent ?

L'argent, un sujet toujours sensible dans les familles françaises

En France, parler d'argent reste une affaire délicate. Les chiffres le confirment : 63 % des Français ignoraient les revenus de leurs parents durant leur enfance, et un quart d'entre eux (24 %) ne les connaissent toujours pas aujourd'hui. Le silence reste donc la norme, preuve que l'argent demeure un sujet tabou, même au sein du foyer.

Pourtant, certaines valeurs traversent les générations sans se dire. L'attachement à la propriété, par exemple, reste profondément ancré : près d'un Français sur deux (46 %) déclare que ses parents lui ont transmis l'importance de devenir propriétaire rapidement. Une vision qui illustre à quel point la sécurité matérielle et la stabilité patrimoniale font partie de notre culture financière.

Une éducation financière jugée suffisante… mais inégalement partagée

Bonne nouvelle : 69 % des Français estiment avoir reçu une éducation financière suffisante pour bien gérer leur argent à l'âge adulte. Un chiffre plutôt encourageant, mais qui cache de fortes disparités selon l'âge, le revenu ou encore le milieu social.

Les écarts sont flagrants : 79 % des personnes gagnant plus de 5 000 € par mois estiment avoir reçu une bonne éducation financière, contre 64 % seulement pour celles dont le revenu se situe entre 900 € et 1 300 €. Les cadres (76 %), eux, se sentent mieux armés que les ouvriers et employés (68 %) pour faire face aux enjeux financiers du quotidien.

Selon l'âge des sondés, les différences sont tout autant visibles. Les 18-25 ans sont les plus confiants (75 %), suivis des 50-64 ans (73 %). En revanche, les 25-34 ans affichent un taux de satisfaction bien plus faible (66 %), comparable à celui des seniors de plus de 65 ans.

Enfin, près d'un tiers des Français (29 %) reconnaissent n'avoir reçu aucun conseil particulier sur la gestion de leur argent durant leur enfance. Un chiffre qui rappelle combien l'éducation financière reste encore inégalement transmise au sein des foyers.

L'argent, un sujet encore genré

Même si la société évolue, les inégalités de genre persistent dans la manière d'aborder l'argent. Toujours d'après l'étude, pour 62 % des répondants, le sujet était traité de la même façon pour les filles et les garçons. Mais 17 % affirment qu'il s'agissait clairement d'un “domaine réservé aux hommes”.

Heureusement, les mentalités changent : 68 % des femmes déclarent avoir été encouragées à devenir financièrement indépendantes. Une valeur désormais bien ancrée chez les plus jeunes, puisque 82 % des 18-25 ans affirment avoir reçu ce message d'autonomie financière.

Les écarts demeurent néanmoins générationnels : 61 % des femmes de plus de 65 ans affirment qu'on leur a inculqué cette importance. Après tout, ne l'oublions pas, les femmes ne sont autorisées à ouvrir un compte bancaire en leur nom que depuis 60 ans !

Bonne nouvelle, si les stéréotypes persistent, la nouvelle génération féminine s'affirme davantage dans sa gestion de l'argent et revendique une indépendance financière assumée.

Prudence, le grand héritage français

S'il y a bien une valeur que les Français partagent dans leur rapport à l'argent, c'est la prudence. D'après l'étude, la moitié des sondés (50 %) se définit comme prudente, privilégiant la sécurité et l'anticipation. À l'opposé, seuls 6 % se reconnaissent comme imprudents dans leur gestion financière.

Comme aime le souligner Alireza Gorzin, président de BFG Capital, “c'est le manque de culture financière qui pousse malheureusement à la prudence. La peur, comme le manque d'éducation financière, se transmet souvent de génération en génération. Et il est grand temps de briser ce cycle !”.

En effet, 67 % des Français estiment que leurs habitudes actuelles s'inspirent directement de celles de leurs parents. Un héritage qui peut s'avérer être toxique, étant donné que 13 % des Français associent l'argent à une source d'inquiétude, sentiment plus présent chez les femmes et chez les ménages à revenus modestes.

De l'héritage familial à la curiosité numérique

Si la prudence reste une valeur refuge, la manière d'apprendre à gérer son argent, elle, a profondément changé (et heureusement !)

Aujourd'hui, 39 % des Français déclarent s'appuyer avant tout sur leur propre expérience, quand 34 % préfèrent faire confiance à un professionnel et 21 % continuent de se référer à leurs parents. Chez les 18-24 ans, ce chiffre grimpe à 51 %.

Mais la véritable révolution se joue en ligne.



Les “finfluenceurs”, ces créateurs de contenu spécialisés dans la finance, séduisent un public grandissant. 42 % des Français ont déjà consulté du contenu en ligne pour apprendre à mieux gérer leur argent, et un quart d'entre eux (25 %) affirment avoir pris une décision financière après avoir vu une vidéo ou une publication.

Cette tendance est particulièrement forte chez les moins de 35 ans, qui intègrent désormais TikTok, YouTube ou Instagram dans leur éducation financière. La culture financière se digitalise, devient plus accessible, plus décomplexée et parfois plus ludique. BFG Capital, à travers le compte Instagram @Culture__F , cherche justement à faire bouger les choses. Ce compte dédié à l'éducation financière vise les jeunes actifs, et les pousse à s'intéresser davantage à leur portefeuille et améliorer leur rapport avec l'argent.

Vers une culture financière en mutation

De la prudence héritée des parents à la curiosité connectée des jeunes générations, le rapport des Français à l'argent évolue sans se renier.

L'étude réalisée par Ymanci nous montre que nous sommes face à une transition douce. D'un côté, la stabilité, la gestion raisonnée et la sécurité patrimoniale demeurent des valeurs fortes, mais elles cohabitent désormais avec une soif d'autonomie et de connaissance.

Les Français apprennent de plus en plus à croiser les sources : un peu d'éducation familiale, un peu d'expérimentation personnelle et beaucoup de contenus en ligne. Un mélange qui façonne une nouvelle manière d'envisager la gestion de l'argent, plus ouverte, plus curieuse, et surtout plus libre.

Achevé de rédiger le 5 novembre 2025 par Amélie Yem, Responsable Communication et Marketing chez BFG Capital