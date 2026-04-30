ArcelorMittal: chiffre d'affaires trimestriel en progression de 4,4%, le bénéfice net en recul

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le sidérurgiste ArcelorMittal a annoncé jeudi une progression de son chiffre d'affaires de 4,4% à 15,4 milliards de dollars (13,2 milliards d'euros) au premier trimestre, mais son bénéfice net a reculé par rapport aux trois premiers mois de 2025.

Le bénéfice net a reculé de 28,6% à 575 millions de dollars (492 millions d'euros). Il est toutefois en forte progression par rapport à la fin de l'année 2025, faisant plus que tripler par rapport au 4e trimestre, une amélioration que le groupe impute aux mesures européennes sur l'acier.

Son directeur général Aditya Mittal a salué une performance "solide, malgré le contexte instable au Moyen-Orient": "les fondamentaux de l'entreprise se sont améliorés au cours des trois derniers mois", a-t-il assuré, saluant des mesures de protection européennes contre la concurrence chinoise, comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF, ou CBAM en anglais) de l'UE.

Cette mesure, ainsi que le plan acier européen "devraient réduire significativement les importations en Europe à compter du 1er juillet", a estimé le patron de l'aciériste, cité dans un communiqué.

Ces mesures ont incité le groupe à confirmer le 10 février la construction à Dunkerque (Nord) de son plus gros four électrique d'Europe, assurant son "engagement en France" après des mois d'atermoiements.

La progression du chiffre d'affaires s'explique en premier lieu par une hausse des prix moyens de l'acier, qui compense une production et des expéditions d'acier en recul.

Pour les prochains mois, M. Mittal se dit "confiant dans les perspectives d'ArcelorMittal", tablant sur les "effets positifs attendus de la nouvelle politique, notamment une amélioration significative des prix et des volumes".