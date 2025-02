Après un penalty polémique subie contre Galatasaray, l'Adana Demirspor boude et quitte le terrain

Un superbe ragequit.

En déplacement sur la pelouse de Galatasaray ce dimanche, l’Adana Demirspor n’était pas venu pour se faire bananer. Alors après un penalty généreusement accordé à Dries Mertens – sur un « contact » avec Semih Güler – et transformé par Álvaro Morata – son premier but avec son nouveau maillot – à la 12 e minute, les hommes de Mustafa Alper Avcı ont profité d’une pause fraîcheur autour de la demi-heure de jeu pour quitter l’aire de jeu et interrompre le match en signe de mécontentement. Et la rencontre n’a jamais repris, du moins à l’heure où sont écrites ces lignes.…

JB pour SOFOOT.com