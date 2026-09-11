Après son triomphe électoral, l'AfD en quête d'alliés pour former un gouvernement régional

par James Mackenzie

Après son triomphe aux élections régionales en Saxe-Anhalt, le parti d'extrême droite allemand AfD doit soit attirer des transfuges d'autres formations pour espérer former un gouvernement, soit parvenir à un accord avec le parti d'extrême gauche BSW, qui pose des conditions en échange de son soutien.

Ulrich Siegmund, le chef de l’AfD qui devrait devenir ministre-président du Land, a déclaré que des discussions étaient en cours tant avec le BSW qu’avec des membres d’autres partis "afin de voir s’il existe un terrain d’entente susceptible de permettre d’obtenir une majorité stable".

Il a ajouté qu’il souhaitait former une telle majorité au sein du parlement régional "dès que possible". Il n’y a rien d’inhabituel dans la politique allemande à ce que les négociations de coalition durent des semaines, voire des mois, avant qu’un gouvernement puisse être formé.

Ces discussions mettent en évidence les réalités politiques auxquelles est désormais confronté Ulrich Siegmund, qui a répété à plusieurs reprises pendant la campagne qu’il souhaitait obtenir la majorité absolue pour pouvoir gouverner seul, mais qui a échoué de peu, remportant 39 sièges sur les 83 que compte le Parlement.

Même s’il parvient à conclure un accord avec un autre parti lui permettant de devenir ministre-président, sa majorité risque d’être très étroite, ce qui rendra la tâche plus compliquée que ne le laisserait supposer son score record aux élections.

L'AFD BOYCOTTÉE PAR LES PARTIS TRADITIONNELS ALLEMANDS

L’Alternative pour l’Allemagne (AfD) est déjà le parti le plus populaire du pays au niveau national et cherche à s’implanter pour faire avancer son programme, qui prévoit notamment de fortes restrictions en matière d’immigration, le rétablissement des relations avec la Russie, la réduction du soutien à l’Ukraine et la sortie de l’euro.

Cependant, tous les autres partis représentés au Parlement régional de Saxe-Anhalt, tout comme au niveau national, ont refusé de s’allier à ce parti d’extrême droite, à l’exception du BSW, un petit parti d’extrême gauche qui, à l’instar de l’AfD, souhaite restreindre l’immigration et rétablir les relations avec la Russie.

Le BSW, qui a remporté cinq sièges au Parlement régional, s’est dit intéressé par une collaboration avec l’AfD, que la branche de Saxe-Anhalt de l’Office fédéral de protection de la Constitution classe parmi les mouvements d’extrême droite extrémistes. Mais jusqu’à présent, le BSW a indiqué ne pas vouloir former de coalition officielle et souhaiter la nomination d’un ministre-président indépendant, une condition que Siegmund rejette.

"Un peu moins de 44% des électeurs de Saxe-Anhalt ont voté pour l’Alternative pour l’Allemagne", a déclaré Ulrich Siegmund aux journalistes jeudi à Magdebourg, la capitale du Land. "Naturellement, notre objectif devrait être de pouvoir désigner le ministre-président."

Si aucun accord n'est trouvé avec le BSW, l’alternative la plus probable serait de convaincre des députés de la CDU (Union chrétienne-démocrate), le parti conservateur du chancelier Friedrich Merz - ils sont 15 au Parlement régional - d'apporter leur soutien à l’AfD.

Au sein de la CDU, les avis sont partagés quant à la stratégie dite de "pare-feu" mise en place par les grands partis allemands pour isoler l’AfD, et il pourrait être possible d’inciter certains à changer de camp. Mais jusqu’à présent, aucun transfuge confirmé n’a été identifié.

Si aucun accord ne peut être trouvé, Ulrich Siegmund a même évoqué la possibilité d’organiser de nouvelles élections, affirmant que c’était "une option que nous n’écartons pas, en principe".

"Cela résulterait d’une situation où personne d’autre ne serait prêt à assumer la responsabilité", a-t-il déclaré.

(Reportage de James Mackenzie Version française Matthieu Huchet)