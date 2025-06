Après les Rafale, les Falcon : Dassault s'ancre en Inde et va produire pour "la première fois" hors de France

Le poids-lourd français de l'aéronautique et l'indien Reliance Infrastructure Ltd ont annoncé un accord pour la fabrication en Inde de Falcon 2000 LXS destinés au marché mondial. Cette "première" fait entrer New Delhi dans le club fermé des pays producteurs d'avions d'affaires.

Un Falcon 2000 LXS, au salon du Bourget, en 2018 (illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le grand saut indien de Dassault se poursuit. Après avoir annoncé début juin une alliance avec le géant Tata pour la production de fuselages de Rafale "Made in India", l'avionneur français a signé un accord pour la fabrication d'avions d'affaires Falcon 2000 LXS en Inde, avec une filiale de Reliance Aerostructure Limited (RAL).

Ces appareils seront "destinés au marché mondial" et ce sera "la première fois que Dassault Aviation fabriquera des avions Falcon 2000 en dehors de la France", ont relevé les entreprises dans un communiqué, publié mercredi 18 juin à l'occasion du salon du Bourget. Ces appareils sortiront d'ici à 2028 des installations de la coentreprise entre Dassault Aviation et Reliance Aerostructure (DRAL), créée en 2017 et qui assemble déjà des éléments du Falcon 2000 à Mihan, un district de la ville de Nagpur, dans l'État du Maharashtra (centre-ouest).

Moment historique

"Dassault transférera également à DRAL l'assemblage de la section avant des Falcon 8X et Falcon 6X, ainsi que les ailes et l'assemblage complet du fuselage du Falcon 2000", selon le communiqué.

Le Falcon 2000 LXS, dernière évolution en date d'un modèle dévoilé à la fin des années 1980, constitue aujourd'hui l'entrée de gamme des avions civils de Dassault, avec ses 7.400 km d'autonomie. Outre le transport, ce biréacteur est couramment utilisé pour des missions de surveillance, maritimes ou autres. "Il s'agit d'un moment historique pour l'Inde, qui rejoint le club restreint des pays fabricants d'avions d'affaires de nouvelle génération, après les États-Unis, la France, le Canada et le Brésil" , ont fait valoir les entreprises.

Cette annonce intervient au troisième jour du salon international de l'aéronautique du Bourget, plus important rendez-vous mondial du genre, et deux semaines après que Dassault Aviation et un autre groupe indien, Tata Advanced Systems, ont révélé des accords de transfert de production pour que le fuselage des avions de combat Rafale destinés à l'Inde et à d'autres marchés internationaux soient fabriqués dans le pays.

Fin avril dernier, l'Inde a signé avec la France un accord pour l'acquisition de 26 nouveaux avions de combat Rafale Marine produits par Dassault, destinés cette fois à sa marine de guerre. Cette commande s'ajoutait à une première de 36 avions de chasse déjà passée par l'Inde. Ce géant d'Asie du Sud est ainsi devenu le plus important client de l'avion de combat français à l'export, avec 62 unités.