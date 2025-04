Achat de 26 Rafale Marine : accord conclu entre France et Inde, grande première à l'international pour Dassault Aviation

La signature de ce contrat avec l'Indian Navy marque la première vente à l'étranger de la version "Marine" du célèbre avion de chasse, capable d'opérer sur porte-avions.

Des Rafale Marine, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, en 2022 (illustration) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Suite attendue des engagements pris à l'été 2023, l'Inde a conclu lundi 28 avril avec la France un accord pour l'acquisition de 26 avions de combat Rafale, produits par le groupe Dassault Aviation, a-t-on appris auprès du ministère indien de la Défense.

"Nous avons signé l'accord pour 26 avions Rafale aujourd'hui", a indiqué sous couvert d'anonymat un porte-parole du ministère. Destinées à être embarqués sur porte-avions, ces versions "Marine" du Rafale équiperont l'Indian Navy, la marine de guerre indienne. Attendue depuis des années, cette commande qui a tardé à se concrétiser s'ajoute à une première de 36 Rafale déjà passée par l'Inde. Le prix de la commande indienne n'a pas été immédiatement précisé.

"Accompagner l'Inde dans l'expression de sa puissance souveraine"

La marine indienne sera ainsi "le premier utilisateur en dehors de la France" de l'avion de combat Rafale Marine, se réjouit Dassault Aviation. "Cette nouvelle acquisition témoigne de l’importance de la relation stratégique entre l'Inde et la France", a salué l'avionneur, soulignant que la marine indienne "pourra bénéficier de l'expérience de la marine nationale (française, ndlr) qui opère déjà cet appareil" dont elle détient 41 exemplaires. "Au nom de Dassault Aviation et de ses partenaires, je remercie de leur confiance les Autorités Indiennes avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 70 ans et réaffirme notre détermination inébranlable à nous tenir à leurs côtés pour contribuer à accompagner l’Inde dans l’expression de sa puissance souveraine, de ses défis stratégiques et de sa vision ambitieuse de l’avenir", a déclaré Éric Trappier, cité dans le communiqué.

Outre sa version Marine, le Rafale est un avion de combat dit multirôles, capable de mener des missions de défense aérienne, de reconnaissance ou de bombardement. Il est également le vecteur de la dissuasion nucléaire française. Il est utilisé par la marine française depuis 2004 et l'armée de l'Air depuis 2006, qui en disposent actuellement de 165 appareils, dont 41 pour la version marine embarquée sur porte-avions. L'avion s'est vendu à 285 exemplaires à sept pays depuis 2015: au Qatar (36 exemplaires), à l'Inde (36), à l'Egypte (55), à la Grèce (24, dont 12 d'occasion), aux Emirats (80), à l'Indonésie (42) et à la Croatie (12 appareils d'occasion).