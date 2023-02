Après les chaînes de magasins, une école détenue par Ohayon ferme ses portes

Michel Ohayon est plus que jamais dans la tourmente. Après les enseignes commerciales Camaïeu, Go Sport et Galeries Lafayette, c'est au tour d'un réseau d'enseignement supérieur privé lié à l'homme d'affaires bordelais de connaître des difficultés, avec la fermeture d'une école à Aix-en-Provence. Cet établissement, qui compte 130 étudiants, a fermé ses portes mi-février.

« À la fin de la semaine prochaine, une solution sera proposée à chaque étudiant : transfert dans une autre école, poursuite des cours en distanciel ou remboursement des frais de scolarité au prorata de ce qui a été versé », a déclaré le porte-parole des entreprises de Michel Ohayon à l'Agence France-Presse (AFP).

Selon lui, la fermeture de cette école est intervenue pour des « raisons d'ordre économique » : des travaux engagés pour rénover le bâtiment principal ont pesé sur les finances au moment où les restrictions liées au Covid-19 ont engendré une « moindre commercialisation » des formations proposées aux étudiants - BTS, bachelors et mastères spécialisés dans le numérique et le tourisme notamment.

Un autre campus fermé précédemment

L'école d'Aix-en-Provence fait partie de la Campus Academy, un réseau d'enseignement supérieur privé hors contrat lancé en 2019 par Michel Ohayon. L'homme d'affaires s'est récemment désengagé du capital, détenu majoritairement aujourd'hui par un de ses fils, qui dirige la

