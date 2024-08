Après l'euphorie, le marché du sucre moins porteur pour le géant Tereos

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le soufflé inflationniste, qui a gonflé dernièrement les résultats du groupe sucrier Tereos, est en train de retomber, l'entreprise annonçant vendredi un chiffre d'affaires en repli au premier trimestre 2024-25, car elle vend moins cher des produits comme le sirop de glucose.

Le deuxième groupe sucrier mondial, propriétaire de la marque Béghin Say, a vu son chiffre d'affaires reculer de 5% au premier trimestre (clos fin juin), à 1,6 milliard d'euros, selon un communiqué.

C'est "principalement dû au recul des prix sur les amidons et produits sucrants qui a plus que compensé la hausse des volumes de vente de sucre en Europe et au Brésil", explique l'entreprise.

Les revenus de la division amidons et produits sucrants, la deuxième en termes de chiffre d'affaires, ont sèchement reculé, de 28%, à 478 millions d'euros.

Les prix de ces produits "avaient atteint des niveaux records ces deux dernières années", souligne Tereos.

Le marché européen du sucre, où la matière première se vend encore au-dessus des cours mondiaux, devient aussi moins rémunérateur.

"Un rééquilibrage à la baisse des prix de vente du sucre en Europe est attendu au deuxième semestre de l'exercice", rapporte Tereos, qui prévient que cela "conduira à une baisse des marges". Ces dernières avaient beaucoup progressé avec l'inflation.

Si la prochaine récolte de betteraves à sucre est copieuse, Tereos estime que cela "permettrait d'aligner la tendance de prix en Europe à celle du marché mondial". Cette perspective n'est pas de nature à enchanter les cultivateurs européens.