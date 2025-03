Après l'arrivée d'un nouveau président, Decathlon (Mulliez) change de directeur général

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Quelques semaines après l'arrivée à la présidence de Decathlon d'un des fils du fondateur, Julien Leclercq, l'enseigne de la galaxie Mulliez spécialisée dans le sport a annoncé jeudi changer de directeur général avec la nomination de Javier Lopez.

L'enseigne "ouvre une nouvelle étape de son histoire visant à renforcer sa compétitivité et sa croissance tout en accentuant ses actions en faveur de l'accès au sport et à ses valeurs universelles", dit-elle jeudi dans un communiqué. C'est la raison pour laquelle, "dans le cadre de la prise de fonction de Julien Leclercq, le conseil d'administration de Decathlon a décidé de nommer Javier Lopez directeur général".

M. Lopez, ingénieur né à Madrid (Espagne) et entré chez Decathlon en 1999 où il était depuis octobre 2022 directeur exécutif "en charge de la chaîne de valeur", remplace Barbara Martin Coppola, qui occupait le poste depuis mars 2022.

Cette franco-espagnole passée par Ikea, Google ou encore YouTube avait lancé un plan stratégique visant à positionner Decathlon non plus seulement comme une chaîne de magasins, mais comme une "marque de sport".

"Ces trois dernières années, Decathlon a poursuivi sa croissance dans un contexte difficile, tout en accomplissant une baisse significative des émissions de CO2 de -13% depuis 2021, grâce à un développement significatif des modèles circulaires, à l'emploi de matériaux décarbonés et d'énergies propres", commente l'enseigne jeudi.

Le président Julien Leclerq, quadragénaire fort de 20 ans d'expérience dans l'enseigne de la galaxie Mulliez (Leroy Merlin, Kiabi, Flunch, Boulanger, Auchan, Norauto...), a salué le "travail impactant" de l'ancienne DG. Il a aussi estimé que la "capacité naturelle à rassembler" de M. Lopez permettra de continuer à "porter notre ambition". Le nouveau DG devra "identifier de nouveaux leviers de croissance durable tout en renforçant encore notre culture humaine et inclusive si singulière".

Decathlon a été fondé au milieu des années 70 par Michel Leclercq, aujourd'hui âgé de 85 ans et cousin du fondateur d'Auchan Gérard Mulliez. Régulièrement classé parmi les enseignes préférées des Français, la chaine a été accusée début janvier par deux médias, Disclose et l'émission de France 2 Cash Investigation, de bénéficier du travail forcé de Ouïghours en Chine.

Le numéro 1 français des articles de sport et mastodonte mondial, qui revendique 101.000 salariés et 1.750 magasins dans plus de 70 pays, avait réagi en condamnant "avec fermeté toute forme de travail forcé".