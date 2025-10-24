Après Fitch et S&P, Moody’s laisse un répit à la France

Surprise ! L'agence de notation Moody's a annoncé ce vendredi 24 octobre qu'elle maintenait la note de la France à Aa3 (l'équivalent de AA-), mais elle passe sa perspective de stable à négative. Pas de sanction donc, seulement un avertissement. L'agence se démarque de Fitch et S & P, qui ont baissé la note de la France de AA- à A +, sanctionnant l'absence l'instabilité politique et le mauvais état de nos comptes publics.

« La décision de revoir la perspective à la baisse reflète le risque accru que la fragmentation du paysage politique du pays continue de nuire au fonctionnement des institutions législatives françaises », explique Moody's dans un communiqué.

Dégradation de la note de la France : « La suspension de la réforme des retraites a envoyé un signal très négatif »

« Cette instabilité politique risque d'entraver la capacité du gouvernement à relever des défis politiques majeurs tels que le déficit budgétaire élevé, l'alourdissement de la dette et l'augmentation durable des coûts d'emprunt, entraînant ainsi un affaiblissement plus rapide que prévu des principaux indicateurs budgétaires de la France. En outre, la fragmentation politique augmente le risque d'un renversement durable des principales dispositions des réformes structurelles précédemment adoptées, en particulier la réforme des retraites de 2023. Si la suspension de cette réforme se prolonge au-delà de quelques années, elle