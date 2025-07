Après avoir vu Boavista être relégué, ces fans créent un nouveau club

Détruire des clubs pour pousser des fans à en créer d’autres.

La gestion n’est pas son fort et les maintiens non plus, mais Gérard Lopez a plus d’un tour dans son sac. À défaut de garder ses clubs vivants, le génie de la finance sait mobiliser les fans à l’image de ceux de Boavista. Après l’annonce de la relégation de leur club qui va devoir repartir du niveau amateur, les supporters ont décidé de créer leur propre club au nom clinquant : les Panteras Negras Footballers Club . Le projet a d’ores et déjà été validé par la fédération de football régionale selon le média O Jogo .…

RFP pour SOFOOT.com