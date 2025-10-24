Après avoir subi un arrêt cardiaque, Tom Lockyer fait son retour en D4 anglaise anglaise

On pensait son histoire avec le foot terminée, elle repart pour un nouveau chapitre.

Presque deux ans après avoir frôlé la mort sur un terrain, Tom Lockyer rechausse les crampons . Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de Premier League entre Bournemouth et Luton en décembre 2023 , le défenseur et capitaine gallois de 30 ans a signé un contrat d’un an avec Bristol Rovers , en quatrième division anglaise, le club de ses débuts professionnels.…

SF pour SOFOOT.com