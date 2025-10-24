 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après avoir subi un arrêt cardiaque, Tom Lockyer fait son retour en D4 anglaise anglaise
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 10:51

Après avoir subi un arrêt cardiaque, Tom Lockyer fait son retour en D4 anglaise anglaise

Après avoir subi un arrêt cardiaque, Tom Lockyer fait son retour en D4 anglaise anglaise

On pensait son histoire avec le foot terminée, elle repart pour un nouveau chapitre.

Presque deux ans après avoir frôlé la mort sur un terrain, Tom Lockyer rechausse les crampons . Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de Premier League entre Bournemouth et Luton en décembre 2023 , le défenseur et capitaine gallois de 30 ans a signé un contrat d’un an avec Bristol Rovers , en quatrième division anglaise, le club de ses débuts professionnels.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank