Apprentissage: le nombre de contrats a continué à progresser en 2024 (Dares)

Le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage signés en 2024 tout comme le nombre d'apprentis sous contrat au 31 décembre dernier ont augmenté respectivement de 3,2% et 2,6% sur un an, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère du Travail (Dares).

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le nombre de contrats qui ont débuté en 2024 s'est élevé à 878.900 (contre 851.760 en 2023) dans les secteurs publics et privés, tandis que 1,043 million de contrats étaient en cours au 31 décembre, contre 1,016 million un an plus tôt.

"L’apprentissage s’installe comme un parcours d’études d’excellence favorisant une insertion professionnelle de qualité pour les jeunes. Il permet de répondre aux besoins en compétences professionnelles des entreprises", s'est réjouit dans un communiqué le ministère du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles.

Le ministère relève que pour la première fois depuis 2011, la progression du nombre de nouveaux contrats est plus forte pour les formations relevant de l'enseignement secondaire (+5,5%) que pour celles relevant du supérieur (+1,7%).

En 2024, le pourcentage de contrats d'apprentissage relevant d'une formation de niveau bac+2 ou plus a baissé d'un point, à 61%, indique la Dares.

L'âge moyen d'entrée en apprentissage a lui légèrement augmenté, 58% des contrats étant signés par des apprentis âgés de 20 ans ou plus (+1 point par rapport à 2023).

Le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage en France a été multiplié par 2,5 entre 2018 et 2022, boosté par un dispositif de généreuses aides aux entreprises.

L'économiste Bruno Coquet (OFCE) a chiffré la dépense nationale pour l’apprentissage en 2023 à 24,9 milliards d’euros, soit 26.000 euros par apprenti en incluant les exonérations sociales et fiscales dont bénéficient ces contrats, et les dépenses d’assurance chômage.

Face à ce coût très élevé pour les finances publiques, en 2025, l'aide à l'embauche d'un apprenti a été réduite de 6.000 à 5.000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés et à 2.000 euros pour celles de 250 salariés et plus.