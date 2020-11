Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple lance ses premiers MacBook équipés de ses propres processeurs Reuters • 10/11/2020 à 23:23









APPLE LANCE SES PREMIERS MACBOOK ÉQUIPÉS DE SES PROPRES PROCESSEURS SAN FRANCISCO (Reuters) - Apple a présenté mardi un nouveau MacBook Air ainsi que d'autres produits utilisant le premier processeur développé par la compagnie, une initiative qui va rapprocher technologiquement les ordinateurs et les téléphones développés par l'entreprise. La nouvelle puce, appelée M1, marque la fin de la collaboration entre Apple et Intel, qui développait les processeurs utilisés dans les ordinateurs de la marque à la pomme depuis près de 15 ans. Apple espère que les développeurs vont désormais créer des applications fonctionnant à la fois sur ses ordinateurs et ses téléphones. Patrick Moorhead, fondateur de Moor Insights & Strategy, a estimé qu'Apple économiserait entre 150 et 200 dollars par puce en utilisant ses propres processeurs centraux. (Stephen Nellis; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

