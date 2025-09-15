Appels de Cédric Jubillar à son ex-petite amie: l'enquête classée

Cédric Jubillar participe le 23 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, près d'Albi, aux recherches pour retrouver sa épouse disparue ( AFP / Fred SCHEIBER )

L'enquête pour "subornation de témoin et appels malveillants réitérés" ouverte après que Cédric Jubillar a appelé son ex-petite amie, témoin lors de son prochain procès pour le meurtre de son épouse, a été classée sans suite, a indiqué lundi le parquet de Toulouse.

Le parquet a décidé "de classer sans suite cette affaire, considérant que les infractions visées n’étaient pas suffisamment caractérisées", écrit dans un communiqué le procureur de la République de Toulouse, David Charmatz.

Cédric Jubillar a tenté d'appeler à plusieurs reprises le 4 septembre son ex-petite amie qui avait auparavant affirmé que le peintre plaquiste lui avait avoué le meurtre de son épouse Delphine, disparue fin 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn).

Lorsqu'elle a constaté l'existence de ces appels, l'administration pénitentiaire a mis au courant la justice. Le parquet de Toulouse a ensuite ouvert une enquête le 6 septembre, avant d'entendre cette femme de 31 ans le 7 septembre, puis Cédric Jubillar le 11 septembre.

Le parquet a alors promis de faire "le nécessaire pour trancher rapidement" et pour ne pas "perturber le procès" qui s'ouvre le 22 septembre à Albi, avait souligné le parquet de Toulouse, peu après l'audition de l'accusé.

La jeune femme n'a pas répondu lorsque Cédric Jubillar a tenté de la joindre mais il lui a laissé le message suivant: "Réponds quand je t'appelle. Tu as peur de quoi ?", selon l'avocat de l'ex-petite amie.

"Ce n'est pas une phrase d'une personne qui veut avoir une conversation cordiale, mais plutôt une personne qui veut intimider, et dans le cas d'espèce menacer", a dit à l'AFP Me Joaquinito Maria Alogo de Obono.

"Nous pouvons légitimement nous demander, si ce n'est pas pour faire qu'elle se rétracte ou, au contraire, savoir s'il est possible pour elle de modifier sa version", a-t-il ajouté.

Cédric Jubillar nie avoir avoué à son ex-compagne qu'il avait tué sa femme, selon sa défense.

L'accusé, qui clame son innocence dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, ni preuve irréfutable, aurait, selon des documents judiciaires, déjà affirmé à un codétenu ainsi qu'à une autre ex-compagne avoir tué Delphine.