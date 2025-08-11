AOL éteindra ses derniers modems internet fin septembre

information fournie par Boursorama avec AFP • 11/08/2025 à 18:02

Les mythiques modems internet d'AOL (America Online), qui ont accompagné les premiers pas du web grand public, seront désactivés le 30 septembre, a indiqué l'entreprise américaine.

"AOL évalue régulièrement ses produits et services et a décidé d'abandonner l'accès à Internet par connexion commutée", a déclaré l'ancienne gloire d'internet dans une note de blog.

L'entreprise n'a pas précisé combien d'utilisateurs étaient concernés par l'interruption de ce service. Selon le média américain CNBC, AOL comptait 2,1 millions de clients modem en 2015, un chiffre réduit à quelques milliers en 2021.

Avec ses petits appareils, branchés à un téléphone et à un ordinateur, et ses abonnements commercialisés à partir du milieu des années 1990, l'entreprise a accompagné l'essor d'internet dans de nombreux pays.

Reconnaissables à leur bruit caractéristique mêlant grésillement et signaux sonores aigus, les modems permettaient aux utilisateurs de se connecter à un internet alors principalement fait de pages statiques et de textes.

Mais avec l'accélération des progrès techniques de télécommunications, les fournisseurs d'accès ont évolué vers des technologies plus rapides, avec l'ADSL, puis la fibre.

Alors que le groupe de médias Tim Warner avait racheté AOL en 2001 pour 165 milliards de dollars, en pleine bulle internet, l'entreprise redevenue entre temps indépendante est à nouveau rachetée en 2015.

Cette fois, l'opérateur Verizon débourse 4,4 milliards de dollars.

Fusionnée avec une autre ancienne gloire d'internet, Yahoo!, sous la marque Oath, les deux activités sont enfin revendues au fonds d'investissement Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars en 2021.

En 2017, AOL avait déjà réveillé la nostalgie de nombreux anciens utilisateurs en arrêtant sa messagerie instantanée AIM, lancée en 1997.