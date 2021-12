Angèle, Stromae, Coldplay ou Adele… 4 stars reviennent illuminer les fêtes 2021

Quatre artistes qui finissent l’année sur les chapeaux de roue crédit photo : Capture d’écran Intagram @angele_vl

Angèle, Stromae, Colplay ou Adele figurent en bonne place sur les playlists de fin d’année. Ces artistes tant aimés du public font parler d’eux grâce à la sortie d’un single ou d’un album. Une stratégie marketing qui alliée à leur talent sont les clefs de leurs succès.

Angèle monte sur la grande roue du succès

Le 26 octobre dernier, Angèle a dévoilé de façon créative la sortie de son second album. Sur son compte Instagram , on pouvait la voir à bord d’un Grand Huit faire des loopings en égrenant la liste des 12 nouveaux titres de chansons. Quatre jours avant, son single Bruxelles je t’aime se présentait comme un avant-goût de la sortie officielle de son album Nonante-cinq, prévue le 10 décembre. Mais la facétieuse jeune femme a pris tout le monde à contre-pied et a fait le buzz en présentant l’album une semaine avant la date prévue. Le 3 décembre, jour de son 26ème anniversaire, la chanteuse était l’invitée de toutes les radios et chaînes de télévision. On a ainsi pu la voir ce 12 décembre interviewée par Laurent Delahousse. Une semaine plus tard sont tombés les chiffres de ventes. Elle a déjà vendu plus de 30.000 copies de son album et se classe en quatrième position du top albums de la semaine derrière Ninho, Orelsan et Adele.

Stromae, une sortie en deux temps

Le chanteur belge Stromae se veut plus imprévisible. Le 15 octobre dernier, il a pris ses fans par surprise en dévoilant son nouveau single Santé. Un retour très attendu après huit ans de silence radio. En 24 heures, Santé été plus écouté sur Spotify France que le single d’Adele (428.000 écoutes contre 404.000 pour la star anglaise). Polydor, le label de l’artiste, a sorti un communiqué pour annoncer qu’au bout d’un week-end d’exploitation Santé était numéro un sur Spotify et Deezer, cinquième sur Shazam et septième sur Apple Music.

Il y a quelques jours, dans une drôle de vidéo, une multitude de Stromae a annoncé la date de sortie du nouvel album: Multitude paraîtra dans les bacs le 4 mars 2022 et les pré-ventes sont déjà lancées! De nouvelles dates de concert sont dévoilées, notamment un show à l‘Accor Arena de Paris le 24 février 2022. Attendu à «Rock en Seine» en août prochain, l’interprète de Papaoutai se produira sur scène en Belgique au festival de Werchter le 19 juin 2022, avant les Ardentes à Liège le 10 juillet.

Coldplay s’y est pris en avance

Le 20 juillet, en plein cœur de l’été, le célèbre groupe Coldplay annonçait la sortie prochaine de son nouvel album. Chose promise chose due, le 15 octobre, trois ans après Everyday Life, Chris Martin et ses compères ont sorti l’opus Music of the Spheres produit par Max Martin. À peine une semaine après sa sortie, l’album devenait le premier à dépasser les 100.000 ventes au Royaume-Uni en 7 jours, et ceci depuis le record d’Ed Sheeran en 2019.

85% des chiffres de la première semaine de Coldplay étaient des ventes pures (physiques et en téléchargement), dont 12.400 sur vinyle , ce qui signifie qu‘il a décroché la première place du classement des albums vinyle. Coldplay est maintenant à égalité avec ABBA et Bob Dylan avec neuf albums numéro un dans le classement des albums britanniques. Pour le groupe britannique, le succès est presque entièrement dû à sa renommée et au nombre de ses fans, la stratégie marketing jouant un rôle très secondaire dans cette réussite.

Adele sort de 6 ans de silence et casse la baraque

Six après son dernier album, la star britannique a sorti le 19 novembre 2021 30, un album poids lourd qui s’annonce comme le grand succès de cette fin d’année. Une sortie magistralement orchestrée par la chanteuse. En octobre, elle a commencé par sortir un single, Easy on me, puis a annoncé la venue de l’album à ses 41 millions de followers sur Instagram. Dans ce long post, elle parle de sa traversée du désert et de son retour. «J’ai appris beaucoup de choses sur moi tout au long du chemin» explique-t-elle. Stratégie payante puisque seulement trois jours après sa sortie, 30 a décroché le record de l’album le plus vendu de l’année aux États-Unis . Avec 500.000 copies vendues en trois jours, Adele a détrôné Taylor Swift et son opus Evermore (462.000 exemplaires vendus en 2021) au sommet des ventes annuelles d’albums. L’album a aussi enregistré la plus importante semaine de ventes de l’année, surpassant Red de Taylor Swift (Taylor’s Version) qui s’était écoulé à 369.000 exemplaires lors de sa première semaine.

Noël, une période qui peut rapporter gros

La période de Noël voit fleurir beaucoup d'albums et de singles de chanteurs et de groupes. Pour eux, bien choisir la période de sortie de leurs nouveaux morceaux est crucial. Il s'agit de pouvoir toucher le public. À Noël, les fans vont encore chercher leurs cadeaux dans les rayons des grandes enseignes et les nouveautés mises en têtes de gondole sont alors bien visibles. Selon le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep), c'est à cette période de l'année que la moitié des ventes de disques est réalisée. Les artistes ont donc tout intérêt à se tenir prêts pour pouvoir être présents sous le sapin. Pour eux, c'est aussi une excellente publicité pour promouvoir une tournée de concerts dans l'année ou leur venue dans les grands festivals de l'été.

