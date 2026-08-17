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Andreessen Horowitz dans le collimateur d'une enquête du ministère américain de la Justice concernant les membres de son conseil d'administration, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 21:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: le ministère américain de la Justice a refusé de commenter)

Le ministère américain de la Justice mène une enquête sur Andreessen Horowitz, craignant que les associés de cette société de capital-risque ne siègent de manière inappropriée au conseil d’administration d’entreprises concurrentes spécialisées dans l’intelligence artificielle, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Parmi les entreprises concernées figurent Databricks et Fivetran, qui bénéficient du soutien de cette société de capital-risque, précise Bloomberg. Ben Horowitz, cofondateur d’Andreessen Horowitz, siège au conseil d’administration de Databricks, tandis que Martin Casado, associé, siège à celui de Fivetran.

* Le ministère de la Justice n’a pas souhaité faire de commentaire. Andreessen Horowitz n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Cette enquête intervient alors qu’Andreessen Horowitz s’est imposé comme l’un des investisseurs les plus actifs sur le plan politique dans le secteur de l’IA.

* M. Casado siégeait également au conseil d’administration d’une société similaire, baptisée dbt Labs, qui a été rachetée par Fivetran en juin, selon l’article.

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