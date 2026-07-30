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Ancelotti semble tirer un trait sur Neymar et Casemiro
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 09:53
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Ancelotti semble tirer un trait sur Neymar et Casemiro

Ancelotti semble tirer un trait sur Neymar et Casemiro

Quand Gianni fait des siennes, retrouver Carlo Ancelotti parler de foot fait beaucoup de bien. Après sa première Coupe du monde ratée à la tête du Brésil, le sélectionneur italien a tiré l es premières conséquences de ses débuts à la tête de la Seleção dans une interview donnée à Globo .

Au sujet de la défaite des Auriverde contre la Norvège, Ancelotti a tout d’abord reconnu avoir « perdu le contrôle du match » et définitivement commis une erreur dans ses remplacements. Au-delà de cette nouvelle désillusion, le Mister a tenu à rappeler la nécessité d’aller de l’avant et de tout faire pour « être compétitif pour le prochain objectif qui vient, la Copa America 2028. »

ABS pour SOFOOT.com

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