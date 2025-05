Amine Gouiri met la pression à Cherki et Akliouche pour qu'ils rejoignent l'Algérie

Monsieur l’émissaire.

En pleine bourre cette saison, Amine Gouiri a accordé un entretien à Onze Mondial . L’attaquant de l’Olympique de Marseille, lauréat du plus beau but de Ligue 1, s’est livré sur de nombreux sujets dont celui de la sélectionne algérienne . Buteur sur le terrain, il s’est mué en passeur en dehors à l’égard de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche . Les deux médaillés d’argent aux Jeux olympiques ont la double nationalité franco-algérienne, et peuvent encore être appelés par les Bleus et les Verts.…

