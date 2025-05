information fournie par So Foot • 05/05/2025 à 09:14

Amine Gouiri démarre mieux son aventure à Marseille que Didier Drogba

Qui l’eut cru.

Acheté 22 millions à Rennes cet hiver, Amine Gouiri fait déjà le bonheur des supporters marseillais. En l’espace de quelques matchs, il s’est imposé comme l’artificier en chef de Roberto de Zerbi. Et la réponse sur le terrain a été immédiate : 8 buts (dont un dimanche lors du nul à Lille) et 3 passes décisives en 12 matchs de Ligue 1. C’est meilleur total pour un joueur de l’OM au XXI e siècle, dépassant la légende Didier Drogba , qui pour ses 12 premiers matchs de championnat avait été impliqué dans 10 buts (7 buts et 3 passes décisives).…

