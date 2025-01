Amad Diallo : aux frontières du réel

Meilleur joueur de Manchester United cette saison, Amad Diallo est désormais, à 22 ans, bien installé en Angleterre. Mais cette stabilité n’a pas toujours été sienne : parti à 12 ans de chez lui à Abidjan pour percer dans le foot en Italie, il s’est retrouvé au cœur d’un micmac administratif. et cités dans une affaire de trafic de joueurs mineurs.

En période hivernale, il y a des gestes qui sauvent. Rúben Amorim peut en témoigner. Cela peut être par exemple : lancer un pressing lancé dans le bon tempo sur une passe en retrait foireuse à la 86 e alors que l’on est mené d’un petit but lors d’un derby mancunien, opérer une subtile inclinaison du bassin alors que le défenseur incriminé revient comme un bourrin, obtenir un penalty salvateur et donc éviter à son coach une troisième défaite de rang pour sa cinquième sortie en championnat. Ou encore, dans le même match, enrhumer Ederson d’un sombrero avant de finir tranquillement dans le but vide. On est le 15 décembre, et sur les coups de 19h30, Amad Diallo vient de sacrément rafraîchir l’ambiance à l’Etihad Stadium.

<iframe loading="lazy" title="Le résumé de Man City / Man United - Premier League 2024-25 (J16)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/88U4qG3w5zk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Propos de Enzo Guerri recueillis par BGC.







Contactés, Hamed Mamadou Traoré et Fabrizio Gilioli n’ont pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication.

Par Baptiste Brenot et Benjamin Gaillardin-Claeys pour SOFOOT.com