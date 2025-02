information fournie par So Foot • 02/02/2025 à 12:15

Álvaro Morata se laisse à son tour tenter par la Turquie

Une attaque de folie.

Débarqué à Milan l’été dernier, Álvaro Morata refait une nouvelle fois ses cartons pour un énième déménagement, cette fois en direction de la Turquie. L’attaquant espagnol s’est en effet engagé avec Galatasaray sous la forme d’un prêt de six. Il y poursuivra sa carrière au sein d’une attaque déjà composé de Mauro Icardi et Victor Osimhen, pour ne citer qu’eux. Le champion d’Europe n’aura disputé que six mois en Lombardie, où il était en conflit avec le nouvel entraîneur, Sergio Conçeiçao.…

